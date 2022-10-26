Журналісти з'ясували, що є мережа підставних компаній та посередників, якими керує сервісна фірма Bridgewaters. Її робота ускладнює відстеження активів та застосування санкцій.

До речі ВАКС конфіскував статки путінського олігарха євтушенкова в Україні

Олігархи вивели гроші з Росії перед вторгненням

Як повідомляє видання, у стартапу "Кремнієва долина" з'явився несподіваний інвестор – російський мільярдер.

Через низку офшорних компаній та венчурний фонд уклали угоду, яка дозволила олігарху Алішеру Усманову вивести свої статки з Росії на Захід. Частку фонду оцінювали в 175 мільйонів доларів. Гроші вивели за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну, і США ввели санкції проти Усманова.

Хто користувався підставними компаніями

Мережу підставних компаній та посередників протягом років використовували союзники Путіна для виведення сотень мільйонів доларів з Росії. Журналісти знайшли електронні листи, інвестиційні пропозиції, публічні та приватні корпоративні звіти, реєстри акціонерів та документи SEC.

Цю схему використовували:

родичі члена російського парламенту Андрія Скоча,

колишнього співробітника КДБ Сергія Чемезова, чиї компанії продають зброю російським військовим,

речника Путіна Дмитра Пєскова.

Усіх тепер додали до чорного списку США та ЄС.

Фірма на острові Мен

Розслідувачі дійшли висновку, що в основі російської грошової мережі лежить фірма на острові Мен. Її назва – Bridgewaters. Саме ця компанія допомогла створити корпоративну імперію для своїх клієнтів, включаючи інвестиції в американські технологічні компанії.

Міністерство фінансів США пропонує мільйонну винагороду за інформацію про статки росіян, які перебувають під санкціями, у тому числі тих, хто перебуває в цій мережі.

Дивіться більше – нові заяви Кадирова і Пригожина: відео