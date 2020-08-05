Во Франции вспыхнул лесной пожар: тысячи людей эвакуированы – фото и видео
В городе Мартиг, что на побережье Средиземного моря Франции, вспыхнул лесной пожар. Сгорело почти 1500 гектаров леса, эвакуировали около 3 тысяч человек. Сейчас огонь удалось потушить.
Пожар начался вечером 4 августа в департаменте Буш-дю-Рон. Сейчас пожарные остановили распространение огня, информирует Francebleu.
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Огонь распространился на 8 километров всего за несколько часов. Сейчас горят лишь несколько очагов возгорания. Для тушения пожара задействовали более 1800 спасателей, 14 из которых получили травмы и отравления дымом. Ликвидацию пожара осложняли сильные порывы ветра.
Несколько домов полностью сгорели. По информации французских СМИ, 468 людей эвакуировали по морю, на лодках. К эвакуации подключились экстренные службы и местные рыбаки, у которых были собственные лодки. Почти 100 эвакуированных лиц ночевали в муниципальных помещениях. Среди людей есть немало туристов.
Лесные пожары во Франции / Фото из твитера Infos Françaises, Sécurité Civile: