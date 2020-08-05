В городе Мартиг, что на побережье Средиземного моря Франции, вспыхнул лесной пожар. Сгорело почти 1500 гектаров леса, эвакуировали около 3 тысяч человек. Сейчас огонь удалось потушить.

Пожар начался вечером 4 августа в департаменте Буш-дю-Рон. Сейчас пожарные остановили распространение огня, информирует Francebleu.

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Огонь распространился на 8 километров всего за несколько часов. Сейчас горят лишь несколько очагов возгорания. Для тушения пожара задействовали более 1800 спасателей, 14 из которых получили травмы и отравления дымом. Ликвидацию пожара осложняли сильные порывы ветра.

Несколько домов полностью сгорели. По информации французских СМИ, 468 людей эвакуировали по морю, на лодках. К эвакуации подключились экстренные службы и местные рыбаки, у которых были собственные лодки. Почти 100 эвакуированных лиц ночевали в муниципальных помещениях. Среди людей есть немало туристов.

Лесные пожары во Франции / Фото из твитера Infos Françaises, Sécurité Civile:

Известно, что на юге Франции за последние несколько дней вспыхнуло еще несколько пожаров. Они вызваны жаркой погодой и сильным ветром.

Incendies dans les Bouches-du-Rhône: des centaines de pompiers mobilisés à Martigues et Port-de-Bouc pic.twitter.com/b2ab60WhGg — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2020

FEU DE FORÊT : Important incendie ce soir à #Martigues. Des centaines de personnes et des campings sont évacués. Plus de 1.500 pompiers sont mobilisés, +700 hectares ont brûlé. (France bleu / Pompiers) pic.twitter.com/nhPMOADvq1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 4, 2020