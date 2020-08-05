У Франції спалахнула лісова пожежа: тисячі людей евакуювали – фото й відео
У місті Мартіг, що на узбережжі Середземного моря Франції, спалахнула лісова пожежа. Згоріло майже 1500 гектарів лісу, евакуювали близько 3 тисяч людей. Наразі вогонь вдалось приборкати.
Пожежа розпочалась ввечері 4 серпня в департаменті Буш-дю-Рон. Наразі пожежники зупинили поширення вогню, інформує Francebleu.
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Вогонь поширився на 8 кілометрів всього за кілька годин. Зараз палають лише кілька осередків загорання. Для гасіння пожежі задіяли понад 1800 рятувальників, 14 з яких отримали травми та отруєння димом. Ліквідацію пожежі ускладнювали сильні пориви вітру.
Кілька будинків повністю згоріли. За інформацією французьких ЗМІ, 468 людей евакуйовували морем, на човнах. До евакуації долучилися екстрені служби та місцеві рибалки, що мали власні човни. Майже 100 евакуйованих осіб ночували у муніципальних приміщеннях. Серед людей є чимало туристів.
Лісові пожежі у Франції / фото з твітера Infos Françaises, Sécurité Civile: