Французский суд признал виновным в мошенничестве известного политика Франсуа Фийона. Бывшего премьера и главного соперника Эммануэля Макрона на выборах президента в 2017 году приговорили к 5 годам.

Из 5 лет заключения Франсуа Фийон 3 должен отбыть условно, а также уплатить штраф 375 тысяч евро. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Дело касается назначения жены экс-премьера его помощницей. Свидетели утверждают, что Пенелопа не выполняла никаких рабочих обязанностей, но заработала за это время около миллиона евро из бюджета Франции.

Суд признал виновными обоих. Жена Франсуа Фийона должна отбыть наказание в виде трех лет условного заключения, а также компенсировать государству причиненный ущерб.

Что известно про Франсуа Фийона