У Франції засудили експрем'єра й головного конкурента Макрона
Французький суд визнав винним у шахрайстві відомого політика Франсуа Фійона. Колишнього прем'єра й головного суперника Еммануеля Макрона на виборах президента у 2017 році засудили на 5 років.
З 5 років ув'язнення Франсуа Фійон 3 має відбути умовно, а також сплатити штраф 375 тисяч євро. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Справа стосується призначення дружини експрем'єра його помічницею. Свідки стверджують, що Пенелопі не виконувала жодних робочих обов'язків, але заробила за це близько мільйона євро з бюджету Франції.
Суд визнав винними їх обох. Дружина Франсуа Фійона має відбути покарання у вигляді трьох років умовного ув'язнення, а також компенсувати державі решту шкоди.
Що відомо про Франсуа Фійона
- Головним його політичним досягненням було прем'єрство у Франції в період з 2007 до 2012 року. На цю посаду його призначив тогочасний президент Ніколя Саркозі.
- У 2017 році Франсуа Фійон і сам претендував на посаду президента країни. Він набрав 20,01% голосів виборців. Таким чином він відстав від Марін Ле Пен всього на 1,29%, пропустивши її в другий тур. Сам Фійон надалі підтримав кандидатуру Еммануеля Макрона.
- Також свого часу Фійон став популярним завдяки своїм стосункам з Володимиром Путіним. У 2015 році він влаштував ліванському мільярдеру Фуаду Махзумі зустріч з російським президентом, за що отримав 50 тисяч євро.