Французький суд визнав винним у шахрайстві відомого політика Франсуа Фійона. Колишнього прем'єра й головного суперника Еммануеля Макрона на виборах президента у 2017 році засудили на 5 років.

З 5 років ув'язнення Франсуа Фійон 3 має відбути умовно, а також сплатити штраф 375 тисяч євро. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Справа стосується призначення дружини експрем'єра його помічницею. Свідки стверджують, що Пенелопі не виконувала жодних робочих обов'язків, але заробила за це близько мільйона євро з бюджету Франції.

Суд визнав винними їх обох. Дружина Франсуа Фійона має відбути покарання у вигляді трьох років умовного ув'язнення, а також компенсувати державі решту шкоди.

Що відомо про Франсуа Фійона