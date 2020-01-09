У Франції 23-го президента Саркозі судитимуть за корупцію: деталі справи

Двадцять третій президент Франції Ніколя Саркозі, який керував країною у період з 2007 по 2012 роки, 5 жовтня повстане перед судом. Колишнього лідера держави звинувачують у корупції та спроби отримати від судді секретну інформацію.

Судовий процес протриває до 22 жовтня 2020 року, повідомляє France24.

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Попередника Еммануеля Макрона та Франсуа Олланда звинувачують у тому, що він буцімто намагався через свого адвоката Сьєррі Херцога отримати секретну інформацію від судді Гілберта Азіберта.

Мовиться про події вже після правління Саркозі у 2014 році, а справу, з якою вони пов'язані, вже давно припинили. До слова, Херцога та Азіберта також судитимуть за порушення професійної таємниці.

Прокурори стверджують, що Ніколя Саркозі витратив на вибори 2012 року 43 мільйони євро, хоча у підсумку програв їх Олланду. Французьке законодавство дозволяє витрачати на виборчу кампанію 22,5 мільйона, тому, імовірно, мало місце підроблення рахунків для кампанії.

Саркозі також звинувачують у тому, що він прийняв мільйони євро від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі на свою першу президентську кампанію у 2007 році.

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Цікаво, що у Франції було кілька проваджень проти очільників найвищих посад держави, серед яких прем'єри Едуард Балладур, Франсуа Фійон, Ален Жюппе, а також 22-ий президент Жак Ширак. Однак Ніколя Саркозі став першим, кого звинуватили у корупції.

Що відомо про Ніколя Саркозі

Ніколя Саркозі почав свою політичну кар'єру у доволі молодому віці – у 22 роки він став членом міськради одного з передмість Парижа.

До свого президентства він пройшов шлях від одного з наймолодших мерів Франції через посади члена Національної асамблеї, а також очільника міністерств внутрішніх справ та фінансів Франції.

Україна має пам'ятати його бодай через його заяву 2008 року про намір висунути пропозицію щодо включення України до Європейського Союзу. Зробив він це, будучи головою Європейської ради міністрів.

Крім того, він запам'ятався своєю участю у врегулюванні російсько-грузинської війни 2008 року. Саме Ніколя Саркозі був автором плану мирного врегулювання.



23-ій президент Франції Ніколя Саркозі