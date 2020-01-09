10:55
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У Франції 23-го президента Саркозі судитимуть за корупцію: деталі справи

      493 Читать новость на русском
      Ніколя Саркозі 5 жовтня постане перед судом / tellerreport.com

      Двадцять третій президент Франції Ніколя Саркозі, який керував країною у період з 2007 по 2012 роки, 5 жовтня повстане перед судом. Колишнього лідера держави звинувачують у корупції та спроби отримати від судді секретну інформацію.

      Судовий процес протриває до 22 жовтня 2020 року, повідомляє France24.

      До слова: Затримання Саркозі: екс-президенту Франції висунули звинувачення

      Попередника Еммануеля Макрона та Франсуа Олланда звинувачують у тому, що він буцімто намагався через свого адвоката Сьєррі Херцога отримати секретну інформацію від судді Гілберта Азіберта.

      Мовиться про події вже після правління Саркозі у 2014 році, а справу, з якою вони пов'язані, вже давно припинили. До слова, Херцога та Азіберта також судитимуть за порушення професійної таємниці.

      Прокурори стверджують, що Ніколя Саркозі витратив на вибори 2012 року 43 мільйони євро, хоча у підсумку програв їх Олланду. Французьке законодавство дозволяє витрачати на виборчу кампанію 22,5 мільйона, тому, імовірно, мало місце підроблення рахунків для кампанії.

      Саркозі також звинувачують у тому, що він прийняв мільйони євро від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі на свою першу президентську кампанію у 2007 році.

      Цікаво: Макрон на тлі протестів у Франції відмовився від президентської пенсії

      Цікаво, що у Франції було кілька проваджень проти очільників найвищих посад держави, серед яких прем'єри Едуард Балладур, Франсуа Фійон, Ален Жюппе, а також 22-ий президент Жак Ширак. Однак Ніколя Саркозі став першим, кого звинуватили у корупції.

      Що відомо про Ніколя Саркозі

      Ніколя Саркозі почав свою політичну кар'єру у доволі молодому віці – у 22 роки він став членом міськради одного з передмість Парижа.

      До свого президентства він пройшов шлях від одного з наймолодших мерів Франції через посади члена Національної асамблеї, а також очільника міністерств внутрішніх справ та фінансів Франції.

      Україна має пам'ятати його бодай через його заяву 2008 року про намір висунути пропозицію щодо включення України до Європейського Союзу. Зробив він це, будучи головою Європейської ради міністрів.

      Крім того, він запам'ятався своєю участю у врегулюванні російсько-грузинської війни 2008 року. Саме Ніколя Саркозі був автором плану мирного врегулювання.


      23-ій президент Франції Ніколя Саркозі

      Головні новини 8 січня: катастрофа українського літака в Ірані, атака Ірану на бази США
      сьогодні
      2801
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Ніколя Саркозі Новини Франції Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:02 Головні новини 8 січня: катастрофа українського літака в Ірані, атака Ірану на бази США
      Ірина Кошанська 2801
      сьогодні , 07:02 Скільки аліментів мають платити батьки в 2020 році
      Ірина Поліщук 1783
      сьогодні , 06:30 Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      Світлана Попова 6215
      сьогодні , 06:00 Безпека авіаподорожі: як вибрати перевізника для комфортного перельоту
      Інна Жолобович 1028
      8 січня , 23:46 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 32147
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук