Затримання Саркозі: екс-президенту Франції висунули звинувачення

Затриманому екс-президентові Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення після затримання.

Вранці 20 березня з'явилась інформація, що у Франції затримали екс-президента Ніколя Саркозі.

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Через майже дві доби після затримання йому висунули звинувачення.

Саркозі підозрюють у «пасивній корупції», незаконному фінансуванні виборчої кампанії та приховуванні лівійських державних коштів. Він був поміщений під судовий контроль.

#BREAKING Former French President Nicolas Sarkozy charged over alleged Kadhafi campaign funds, according to judicial source — AFP news agency (@AFP) 21 березня 2018 р.

Можливі порушення щодо фінансування виборчої кампанії Саркозі у 2007 році розслідують ще з 2013 року. Зокрема, йому закидають отримання грошей від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі.

У серпні 2017-го стало відомо, що його також підозрюють в отриманні хабара від Катару.