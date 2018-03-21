01:27
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Затримання Саркозі: екс-президенту Франції висунули звинувачення

224 Читать новость на русском
Ніколя Саркозі висунули звинувачення
Ніколя Саркозі висунули звинувачення / Getty images

Затриманому екс-президентові Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення після затримання.

Вранці 20 березня з'явилась інформація, що у Франції затримали екс-президента Ніколя Саркозі.

Читайте також: Саркозі хочуть "вибити" з політичного життя Франції – експерт

Через майже дві доби після затримання йому висунули звинувачення.

Саркозі підозрюють у «пасивній корупції», незаконному фінансуванні виборчої кампанії та приховуванні лівійських державних коштів. Він був поміщений під судовий контроль.

Можливі порушення щодо фінансування виборчої кампанії Саркозі у 2007 році розслідують ще з 2013 року. Зокрема, йому закидають отримання грошей від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі.

У серпні 2017-го стало відомо, що його також підозрюють в отриманні хабара від Катару.

Теги: Новини Франції Ніколя Саркозі Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук