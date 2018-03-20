Саркозі хочуть "вибити" з політичного життя Франції – експерт

У Франції затримали колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Причина – незаконне фінансування його виборчої кампанії у 2007 році.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів експерт аналітичного центру KievStratPro Андрій Бузаров.

За словами експерта, Саркозі затримали на 48 годин не тому, що є підозри про втечу. Бузаров вважає, що це продовження внутрішньополітичної боротьби у Франції.

"Справа в тім, що це не перше затримання Саркозі. Декілька років тому його вже затримували у зв'язку зі звинуваченням у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої програми", – прокоментував Андрій Бузаров.

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Проте експерт певний, що зараз звинувачення більш серйозні. На його думку, найцікавішим є те, що з'явились свідки, які вказують на прямий зв'язок з можливим фінансуванням зі сторони Муаммара Каддафі. Йдеться про колишнього головного казначея Каддафі Бешира Салеха.

Він дав свідчення про те, що, на його думку, і за його інформацією, певні кошти і, справді, передавались зі сторони Каддафі в 2007 році в Париж для фінансової підтримки Саркозі. Чесно кажучи, такі звинувачення не зовсім логічні, тому що саме Саркозі був головним ініціатором початку військової кампанії проти Муаммара Каддафі, проти режима Каддафі декілька років тому. Тому, можливо, гроші й передавались. Проте, чи саме на передвиборчу кампанію Саркозі – це велике питання,

– ствердив Андрій Бузаров.

Експерт зауважив, що дуже багато політичних сторін всередині Франції зацікавлені врешті-решт "збити" Саркозі з політичної орбіти. Бузаров наводить приклад, як декілька років тому Саркозі відпустили після затримання, проте той залишився на "політичному плаву". А також запевнив, що на останніх президентських виборах Саркозі був доволі активним учасником різних перемовин в рамках свого політичного руху. На думку експерта, Саркозі і досі залишається дуже впливовою фігурою у політичному житті Франції, а його серйозність наслідків затримання залежить від того, наскільки ця справа несе в собі політичний характер.

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Бузаров запевнив, що показання свідків – дуже слабкі.

"Бешир Салех досі переховується в ПАР, і нещодавно на нього було скоєно замах. Він чудом вижив в Йоханнесбурзі. Тому свідки у справі Саркозі під великим питанням. Або ж на них скоювали замахи, або вони під впливом дають свої показання. Тому велика вірогідність, що ця справа просто може "розсипатись", – доповнив експерт.

Андрій Бузаров ствердив, що спроби якимось чином повпливати на Саркозі, аби він врешті-решт цілком вийшов з політичного життя Франції, будуть продовжуватись і наділі. Адже комусь він дуже "незручний".

Складно назвати, кому. Проте, я думаю, що це політичні опоненти всередині фракції, які мають якусь зовнішньополітичну підтримку. Тобто Саркозі "незручний" як деяким геополітичним гравцям, так і тим, що всередині фракції.Я не думаю, що він небезпечний для Макрона. Тому що деякі люди, які є близькими до Саркозі, входять в равління Франції. Не думаю, що Макрон зацікавлений у політичної ліквідації чи нейтралізації Саркозі. Вважаю, хтось боїться, що в майбутньому люди і партія Саркозі зможуть стати ще впливовішими. Тому завчасно його намагаються "збити",

– прокоментував Бузаров.

Експерт згадав, коли щось схоже вдалось зробити з колишнім головою Світового банку: його фактично за надуманим звинуваченням "вибили" з політично активної гри.

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Щодо звинувачень Юлії Тимошенко у схожій підтримці, експерт розповів, що, зв'язок Тимошенко з Каддафі, можливо, і був, проте для цього потрібні докази.

Теоретично, це можливо, тому що Каддафі усім гроші давав. Він намагався свої фінанси кудись ввести, в будь-які країни. Ті, хто погоджувався їх брати, – він давав. Але на сьогодні немає юридичних підтверджень зв'язку Тимошенко з Каддафі. Є якісь чутки та заяви, проте підтвердження немає,

– сказав експерт.

Андрій Бузаров ствредив, що це дуже серйозні звинувачення, тому їх перш за все потрібно підтвердити з юридичної сторони. Адже, якщо Каддафі комусь гроші і давав, то не означає, що давав саме на якусь кокнкретну кампанію.

Нагадаємо, у Франції поліція затримала Ніколя Саркозі.