22:54
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Саркозі хочуть "вибити" з політичного життя Франції – експерт

138 Читать новость на русском

У Франції затримали колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Причина – незаконне фінансування його виборчої кампанії у 2007 році.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів експерт аналітичного центру KievStratPro Андрій Бузаров.

За словами експерта, Саркозі затримали на 48 годин не тому, що є підозри про втечу. Бузаров вважає, що це продовження внутрішньополітичної боротьби у Франції.

"Справа в тім, що це не перше затримання Саркозі. Декілька років тому його вже затримували у зв'язку зі звинуваченням у незаконному фінансуванні своєї передвиборчої програми", – прокоментував Андрій Бузаров.

Читайте також: У Путіна переконують, що його привітав Макрон: у президента Франції оприлюднили інші деталі

Проте експерт певний, що зараз звинувачення більш серйозні. На його думку, найцікавішим є те, що з'явились свідки, які вказують на прямий зв'язок з можливим фінансуванням зі сторони Муаммара Каддафі. Йдеться про колишнього головного казначея Каддафі Бешира Салеха.

Він дав свідчення про те, що, на його думку, і за його інформацією, певні кошти і, справді, передавались зі сторони Каддафі в 2007 році в Париж для фінансової підтримки Саркозі. Чесно кажучи, такі звинувачення не зовсім логічні, тому що саме Саркозі був головним ініціатором початку військової кампанії проти Муаммара Каддафі, проти режима Каддафі декілька років тому. Тому, можливо, гроші й передавались. Проте, чи саме на передвиборчу кампанію Саркозі – це велике питання,
– ствердив Андрій Бузаров.

Експерт зауважив, що дуже багато політичних сторін всередині Франції зацікавлені врешті-решт "збити" Саркозі з політичної орбіти. Бузаров наводить приклад, як декілька років тому Саркозі відпустили після затримання, проте той залишився на "політичному плаву". А також запевнив, що на останніх президентських виборах Саркозі був доволі активним учасником різних перемовин в рамках свого політичного руху. На думку експерта, Саркозі і досі залишається дуже впливовою фігурою у політичному житті Франції, а його серйозність наслідків затримання залежить від того, наскільки ця справа несе в собі політичний характер.

Читайте також: Франція не визнає результати голосування на виборах президента Росії в Криму

Бузаров запевнив, що показання свідків – дуже слабкі.

"Бешир Салех досі переховується в ПАР, і нещодавно на нього було скоєно замах. Він чудом вижив в Йоханнесбурзі. Тому свідки у справі Саркозі під великим питанням. Або ж на них скоювали замахи, або вони під впливом дають свої показання. Тому велика вірогідність, що ця справа просто може "розсипатись", – доповнив експерт.

Андрій Бузаров ствердив, що спроби якимось чином повпливати на Саркозі, аби він врешті-решт цілком вийшов з політичного життя Франції, будуть продовжуватись і наділі. Адже комусь він дуже "незручний".

Складно назвати, кому. Проте, я думаю, що це політичні опоненти всередині фракції, які мають якусь зовнішньополітичну підтримку. Тобто Саркозі "незручний" як деяким геополітичним гравцям, так і тим, що всередині фракції.Я не думаю, що він небезпечний для Макрона. Тому що деякі люди, які є близькими до Саркозі, входять в равління Франції. Не думаю, що Макрон зацікавлений у політичної ліквідації чи нейтралізації Саркозі. Вважаю, хтось боїться, що в майбутньому люди і партія Саркозі зможуть стати ще впливовішими. Тому завчасно його намагаються "збити",
– прокоментував Бузаров.

Експерт згадав, коли щось схоже вдалось зробити з колишнім головою Світового банку: його фактично за надуманим звинуваченням "вибили" з політично активної гри.

Читайте також: Цікавий хід: Макрон покликав Росію на книжковий салон, а потім вирішив бойкотувати її стенд

Щодо звинувачень Юлії Тимошенко у схожій підтримці, експерт розповів, що, зв'язок Тимошенко з Каддафі, можливо, і був, проте для цього потрібні докази.

Теоретично, це можливо, тому що Каддафі усім гроші давав. Він намагався свої фінанси кудись ввести, в будь-які країни. Ті, хто погоджувався їх брати, – він давав. Але на сьогодні немає юридичних підтверджень зв'язку Тимошенко з Каддафі. Є якісь чутки та заяви, проте підтвердження немає,
– сказав експерт.

Андрій Бузаров ствредив, що це дуже серйозні звинувачення, тому їх перш за все потрібно підтвердити з юридичної сторони. Адже, якщо Каддафі комусь гроші і давав, то не означає, що давав саме на якусь кокнкретну кампанію.

Нагадаємо, у Франції поліція затримала Ніколя Саркозі.

Теги: Новини політики Ніколя Саркозі Новини Франції Муамар Каддафі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 20 березня: історія з отруєнням Сенцова, заяви Савченко та затримання Саркозі
сьогодні, 22:36 Головні новини 20 березня: історія з отруєнням Сенцова, заяви Савченко та затримання Саркозі
213
Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?
сьогодні, 21:01 Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?
Катерина Петренко 644
Таким ви ще його не бачили: у мережі опублікували рідкісні фото з життя Путіна
сьогодні, 20:03 Таким ви ще його не бачили: у мережі опублікували рідкісні фото з життя Путіна
2875
Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
сьогодні, 19:01 Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
Яніна Ткачук 891
Цель обысков на
сьогодні, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 853
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук