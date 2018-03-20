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Саркози хотят "выбить" из политической жизни Франции – эксперт

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Во Франции задержали бывшего французского президента Николя Саркози. Причина – незаконное финансирование его избирательной кампании в 2007 году.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал эксперт аналитического центра KievStratPro Андрей Бузаров.

По словам эксперта, Саркози задержали на 48 часов не потому, что есть подозрения о побеге. Бузаров считает, что это продолжение внутриполитической борьбы во Франции.

"Дело в том, что это не первое задержание Саркози. Несколько лет назад его уже задерживали по обвинению в незаконном финансировании своей предвыборной программы", – прокомментировал Андрей Бузаров.

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Однако эксперт уверен, что сейчас обвинения более серьезные. По его мнению, самым интересным является то, что появились свидетели, которые указывают на прямую связь с возможным финансированием со стороны Муаммара Каддафи. Речь идет о бывшем главном казначее Каддафи Бешире Салехе.

Он дал показания о том, что, по его мнению, и по его информации, определенные средства и действительно передавались со стороны Каддафи в 2007 году в Париж для финансовой поддержки Саркози. Честно говоря, такие обвинения не совсем логичны, потому что именно Саркози был главным инициатором начала военной кампании против Муаммара Каддафи, против режима Каддафи несколько лет назад. Поэтому, возможно, деньги и передавались. Однако, именно ли на предвыборную кампанию Саркози – это большой вопрос,
– подтвердил Андрей Бузаров.

Эксперт заметил, что очень много политических сторон внутри Франции заинтересованы в конце концов "сбить" Саркози с политической орбиты. Бузаров приводит пример, как несколько лет назад Саркози отпустили после задержания, однако тот остался на "политическом плаву". А также заверил, что на последних президентских выборах Саркози был довольно активным участником различных переговоров в рамках своего политического движения. По мнению эксперта, Саркози и до сих пор остается очень влиятельной фигурой в политической жизни Франции, а его серьезность последствий задержания зависит от того, насколько это дело несет в себе политический характер.

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Бузаров заверил, что показания свидетелей – очень слабые.

"Бешир Салех до сих пор скрывается в ЮАР, и недавно на него было совершено покушение. Он чудом выжил в Йоханнесбурге. Поэтому свидетели по делу Саркози под большим вопросом. Или же на них совершали покушения, или они под влиянием дают свои показания. Поэтому велика вероятность, что это дело может просто "рассыпаться", – дополнил эксперт.

Андрей Бузаров подтвердил, что попытки каким-то образом повлиять на Саркози, чтобы он в конце концов вышел из политической жизни Франции, будут продолжаться и в дальнейшем. Ведь кому-то он очень "неудобен".

Сложно назвать, кому. Однако, я думаю, что это политические оппоненты внутри фракции, которые имеют какую-то внешнеполитическую поддержку. То есть Саркози "неудобен" как некоторым геополитическим игрокам, так и тем, что внутри фракции.Я не думаю, что он опасен для Макрона. Потому что некоторые люди, которые являются близкими к Саркози, входят в правление Франции. Не думаю, что Макрон заинтересован в политической ликвидации или нейтрализации Саркози. Считаю, кто-то боится, что в будущем люди и партия Саркози смогут стать еще влиятельнее. Поэтому заблаговременно его пытаются "сбить",
– прокомментировал Бузаров.

Эксперт вспомнил, когда нечто похожее удалось сделать с бывшим главой Всемирного банка: его фактически по надуманным обвинениям "выбили" с политически активной игры.

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Относительно обвинений Юлии Тимошенко в схожей поддержке, эксперт рассказал, что связь Тимошенко с Каддафи, возможно, и была, однако для этого нужны доказательства.

Теоретически, это возможно, потому что Каддафи всем деньги давал. Он пытался свои финансы куда-то ввести, в любые страны. Тем, кто соглашался их брать, – он давал. Но на сегодня нет юридических подтверждений связи Тимошенко с Каддафи. Есть какие-то слухи и заявления, однако подтверждения нет,
– сказал эксперт.

Андрей Бузаров утверждает, что это очень серьезные обвинения, поэтому их прежде всего нужно подтвердить с юридической стороны. Ведь, если Каддафи кому-то деньги и давал, то не значит, что давал именно на какую-то конкретную кампанию.

Напомним, во Франции полиция задержала Николя Саркози.

Теги: Новости политики Николя Саркози Новости Франции Муаммар Каддафі
Источник: 24 Канал
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