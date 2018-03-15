Интересный ход: Макрон позвал Россию на книжный салон, а потом решил бойкотировать ее стенд

Президент Франции Эммануэль Макрон не посетит российский стенд на Салоне книги учитывая последние события, связанные с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант.ru".

Еще во время встречи французского и российского президентов в мае прошлого года Макрон предложил России принять участие в книжном салоне в Париже который откроется уже в пятницу, 16 марта.

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Однако скандал с отравлением Скрипаля внес свои коррективы. Президент Франции собирается бойкотировать российский павильон, чтобы поддержать Великобританию в международном конфликте с Кремлем. Та обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. В то же время глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Отметим, что игнорирование российского стенда на Салоне книги - это первое мероприятие из тех, которые французское правительство намерено бойкотировать.

Напомним, США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность за это событие.

Кто такой Сергей Скрипаль?

Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.