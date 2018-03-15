Риторика "базарной хабалки": в Минобороны России отреагировали на резкое заявление Британии

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков прокомментировал заявление министра обороны Великобритании, в котором он посоветовал России "отойти и заткнуться".

Об этом пишет издание ТАСС.

Как заявил Конашенков, это риторика "базарной хабалки".

"Все это лишь подтверждает не только несостоятельность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих "обвинителей", – отметил Конашенков.

Он также заявил, что Великобритания превратилась в "уютное гнездо для перебежчиков со всего мира".

"Что касается хамских высказываний британского министра обороны в адрес России, то в отсутствии реальных результатов служебной деятельности, наверное, только они одни они и остались в арсенале вооруженных сил ее величества", – говорит Конашенков.

Напомним, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сделал резкое заявление, заявив, что России следует "отойти и заткнуться", а не готовить меры в ответ на высылку российских дипломатов из Лондона.