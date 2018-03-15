Риторика "базарної хабалки": в Міноборони Росії відреагували на різку заяву Британії

Офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков прокоментував заяву міністра оборони Британії, в якій Росії він порадив "відійти і заткнутися".

Про це пише видання ТАСС.

Як заявив Конашенков – це риторика "базарної хабалки".

"Все це лише підтверджує не тільки нікчемність всіх звинувачень Лондона на адресу Росії, які ми чуємо останні кілька років, але і повне нікчемність самих" обвинувачів ", – зазначив Конашенков.

Він також заявив, що Британія перетворилася на "затишне гніздо для перебіжчиків з усього світу".

"Що стосується хамських висловлювань британського міністра оборони на адресу Росії, то у відсутності реальних результатів службової діяльності, мабуть, тільки вони одні вони і залишилися в арсеналі збройних сил її величності", – каже Конашенков.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Гевін Вільямсон зробив різку заяву, заявивши Росії слід "відійти і заткнутися", а не готувати заходи у відповідь на висилку російських дипломатів з Лондона.