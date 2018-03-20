Во Франции полиция задержала Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные судебные источники.
Напомним, прокуратура Парижа открыла против него производства — политика подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании. Ранее СМИ сообщали, что правительство бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи выделило как минимум 50 млн евро на кампанию кандидата в президенты Франции Николя Саркози 2007 года. Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы.
Николя Саркози — французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Нацсовет может забрать из "черного списка" советские фильмы и восстановить их трансляциюсегодня , 09:27
-
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУсегодня , 08:00
-
Украина должна дать важный сигнал Западу из-за незаконных выборов в Крыму, – экспертсегодня , 07:02
Комментарии