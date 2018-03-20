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Во Франции полиция задержала Николя Саркози

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Николя Саркози
Николя Саркози / Фото из открытых источников

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные судебные источники.

Напомним, прокуратура Парижа открыла против него производства — политика подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании. Ранее СМИ сообщали, что правительство бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи выделило как минимум 50 млн евро на кампанию кандидата в президенты Франции Николя Саркози 2007 года. Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы.

Николя Саркози — французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции.

Теги: Новости политики Новости Франции Николя Саркози
Источник: 24 Канал
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