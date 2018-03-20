У Франції поліція затримала Ніколя Саркозі
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії у 2007 році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні судові джерела.
Нагадаємо, прокуратура Парижа відкрила проти нього провадження – політика підозрюють у незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі виділив щонайменше 50 млн євро на кампанію кандидата у президенти Франції Ніколя Саркозі 2007 року. Саркозі був президентом Франції від 2007 до 2012 року.
Ніколя Саркозі – французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції.
Джерело: 24 Канал
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