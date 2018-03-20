У Франції поліція затримала Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі затриманий у справі про фінансування його виборчої кампанії у 2007 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні судові джерела.

JUST IN: Former French president Nicolas Sarkozy in police custody in investigation over campaign financing - court source pic.twitter.com/TU5mpNGq3d — Reuters Top News (@Reuters) 20 березня 2018 р.

Нагадаємо, прокуратура Парижа відкрила проти нього провадження – політика підозрюють у незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд колишнього диктатора Лівії Муаммара Каддафі виділив щонайменше 50 млн євро на кампанію кандидата у президенти Франції Ніколя Саркозі 2007 року. Саркозі був президентом Франції від 2007 до 2012 року.

Ніколя Саркозі – французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції.