01:27
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Задержание Саркози: экс-президенту Франции предъявили обвинение

23 Читати новину українською
Николя Саркози предъявили обвинение
Николя Саркози предъявили обвинение / Getty images

Задержанному экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение после задержания.

Утром 20 марта появилась информация, что во Франции задержали экс-президента Николя Саркози.

Читайте также: Саркози хотят "выбить" из политической жизни Франции, – эксперт

Спустя почти двое суток после задержания ему предъявили обвинения.

Саркози подозревают в "пассивной коррупции", незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Он был взят под судебный контроль.

Возможные нарушения по финансированию избирательной кампании Саркози в 2007 году расследуют еще с 2013 года. В частности, его обвиняют в получении денег от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.

В августе 2017 года стало известно, что его также подозревают в получении взятки от Катара.

Теги: Новости Франции Николя Саркози Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 марта, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 199
Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
21 марта, 22:16 Главные новости 21 марта: Украина разорвала сотрудничество с Россией и возвращение Ryanair
598
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
21 марта, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 305
Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
21 марта, 21:01 Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?
319
Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
21 марта, 20:02 Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году: впечатляющие цифры
373
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук