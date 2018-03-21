Задержание Саркози: экс-президенту Франции предъявили обвинение

Задержанному экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинение после задержания.

Утром 20 марта появилась информация, что во Франции задержали экс-президента Николя Саркози.

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Спустя почти двое суток после задержания ему предъявили обвинения.

Саркози подозревают в "пассивной коррупции", незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Он был взят под судебный контроль.

#BREAKING Former French President Nicolas Sarkozy charged over alleged Kadhafi campaign funds, according to judicial source — AFP news agency (@AFP) 21 березня 2018 р.

Возможные нарушения по финансированию избирательной кампании Саркози в 2007 году расследуют еще с 2013 года. В частности, его обвиняют в получении денег от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.

В августе 2017 года стало известно, что его также подозревают в получении взятки от Катара.