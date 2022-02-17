Франция, Германия и еще 4 страны в ООН попросили Путина не признавать боевиков

17 февраля 2022 , 21:51
Читати новину українською

После обсуждения минских договоренностей на Совбезе ООН, постоянные представители 6 стран обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Они призвали его не признавать боевиков.

К главе Кремля обратились представители Франции, Германии, Албании, Норвегии, Эстонии и Ирландии. Такой призыв они озвучили на брифинге после заседания Совбеза ООН, информирует 24 канал.

Заметьте Надеемся, подействуете решительно, а не как в 2008 году, – Кислица на Совбезе ООН

Признание нарушит международное право

Постоянные представители 6-ти стран в ООН отметили, что признание Россией боевиков нарушит международное право, ведь таким образом Кремль официально посягает на территориальную целостность Украины.

Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и непосредственно нарушает дух и букву минских соглашений,
– заявил постпред Франции Николя де Ривьер.

Также постпреды выступили за имплементацию минских соглашений. Однако они подчеркнули поддержку Украины.

Россия хочет признать боевиков

  • Инициаторами этого обращения стали коммунисты, которые являются второй по количеству политсилой в Госдуме. Обращение российские депутаты приняли 15 февраля.
  • Во время брифинга с Олафом Шольцем, Владимир Путин цинично заявил, что якобы так "депутаты прислушиваются к своим избирателям".
  • Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и правительствам других стран относительно таких решений российского парламента.
  • От одобрения этого обращения главу Кремля предостерег госсекретарь США Энтони Блинкен. Также выступил против этого решения Генсек НАТО Йенс Столтенберг, поскольку это является нарушением минских соглашений и международного права.

Боевики активизировали обстрелы на Донбассе: смотрите в выпуске "На эту минуту"

 

Автор: Іван Магуряк