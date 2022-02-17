Франция, Германия и еще 4 страны в ООН попросили Путина не признавать боевиков
После обсуждения минских договоренностей на Совбезе ООН, постоянные представители 6 стран обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Они призвали его не признавать боевиков.
К главе Кремля обратились представители Франции, Германии, Албании, Норвегии, Эстонии и Ирландии. Такой призыв они озвучили на брифинге после заседания Совбеза ООН, информирует 24 канал.
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Признание нарушит международное право
Постоянные представители 6-ти стран в ООН отметили, что признание Россией боевиков нарушит международное право, ведь таким образом Кремль официально посягает на территориальную целостность Украины.
Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и непосредственно нарушает дух и букву минских соглашений,
– заявил постпред Франции Николя де Ривьер.
Также постпреды выступили за имплементацию минских соглашений. Однако они подчеркнули поддержку Украины.
Россия хочет признать боевиков
- Инициаторами этого обращения стали коммунисты, которые являются второй по количеству политсилой в Госдуме. Обращение российские депутаты приняли 15 февраля.
- Во время брифинга с Олафом Шольцем, Владимир Путин цинично заявил, что якобы так "депутаты прислушиваются к своим избирателям".
- Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и правительствам других стран относительно таких решений российского парламента.
- От одобрения этого обращения главу Кремля предостерег госсекретарь США Энтони Блинкен. Также выступил против этого решения Генсек НАТО Йенс Столтенберг, поскольку это является нарушением минских соглашений и международного права.
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