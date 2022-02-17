Франция, Германия и еще 4 страны в ООН попросили Путина не признавать боевиков

После обсуждения минских договоренностей на Совбезе ООН, постоянные представители 6 стран обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Они призвали его не признавать боевиков.

К главе Кремля обратились представители Франции, Германии, Албании, Норвегии, Эстонии и Ирландии. Такой призыв они озвучили на брифинге после заседания Совбеза ООН, информирует 24 канал.

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Признание нарушит международное право

Постоянные представители 6-ти стран в ООН отметили, что признание Россией боевиков нарушит международное право, ведь таким образом Кремль официально посягает на территориальную целостность Украины.

Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и непосредственно нарушает дух и букву минских соглашений,

– заявил постпред Франции Николя де Ривьер.

Также постпреды выступили за имплементацию минских соглашений. Однако они подчеркнули поддержку Украины.

Россия хочет признать боевиков

Инициаторами этого обращения стали коммунисты, которые являются второй по количеству политсилой в Госдуме. Обращение российские депутаты приняли 15 февраля.

Во время брифинга с Олафом Шольцем, Владимир Путин цинично заявил, что якобы так "депутаты прислушиваются к своим избирателям".

Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям и правительствам других стран относительно таких решений российского парламента.

От одобрения этого обращения главу Кремля предостерег госсекретарь США Энтони Блинкен. Также выступил против этого решения Генсек НАТО Йенс Столтенберг, поскольку это является нарушением минских соглашений и международного права.

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