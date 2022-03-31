Однако не все страны согласны на выдвинутые условия. Так, вслед за Британией, Франция и Германия также отказались платить России за газ рублями.

Детали Путин приказал разрывать соглашения со странами, которые не будут платить за газ рублями

Франция и Германия отказались платить России за газ рублями

Министры экономики обеих стран заявили, что придерживаются действующих соглашений с Россией по осуществлению платежей за поставку российского газа только в евро.

Контракты заключены в евро и будут оплачиваться в евро. Мы не принимаем способ оплаты газа в какой-либо валюте, кроме указанной в контракте,

– заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер.

В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что еще не видел нового указа, подписанного Путиным, но отметил, что "Германия готова ко всем сценариям, в частности, прекращение поставок российского газа в Европу".

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц также подчеркнул, что Берлин будет производить расчеты за российский газ только в евро.

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