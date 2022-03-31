Однак не всі країни згодні на висунуті умови. Так, у слід за Британією, Франція та Німеччина також відмовилися платити Росії за газ рублями.

Деталі Путін наказав розривати угоди з країнами, які не платитимуть за газ рублями

Франція та Німеччина відмовилися платити Росії за газ рублями

Міністри економіки обох країн заявили, що віддані чинним угодам з Росією щодо здійснення платежів за постачання російського газу лише в євро.

Контракти укладені в євро і будуть оплачуватися в євро. Ми не приймаємо спосіб оплати газу в будь-якій валюті, крім зазначеної в контракті,

– заявив міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що ще не бачив нового указу, підписаного Путіним, але зауважив, що "Німеччина готова до всіх сценаріїв, зокрема припинення постачання російського газу до Європи".

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц також підкреслив, що Берлін здійснюватиме розрахунки за російський газ лише в євро.

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