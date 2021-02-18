Главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Великобритании и США 18 февраля обсудят ситуацию в Иране. Встреча дипломатов состоится в Париже.

Жан-Ив Ле Дриан, Гайко Маас, Доминик Рааб и Энтони Блинкен также обменяются мнениями по региональной безопасности на Ближнем Востоке. Госсекретарь США присоединится к встрече в онлайн-режиме.

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Блинкен призвал Иран выполнить ядерную сделку

Энтони Блинкен на неделе заявил, что когда Иран вернется к соблюдению обязательств в рамках ядерной сделки, то США сделают то же самое. По его словам, дальше нужно будет работать над соглашением, которое будет "более длительным и прочным, чем начальное".

В ответ на это президент Ирана Хасан Рухани опроверг возможность возобновления выполнения в полном объеме ядерной сделки как условия для возвращения в нее США.

Если США вернутся к выполнению своих обязательств сегодня, мы сделаем то же завтра, – заявил глава государства.

Что этому предшествовало

МИД Германии, Франции и Великобритании 12 февраля опубликовали совместное заявление, в котором призывают Иран прекратить производство металлического урана и вернуться к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Авторы заявления отмечают, что нарушения Ираном договоренностей лишают страну шанса реализовать положения СВПД с помощью дипломатических усилий.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Грос заявил, что Иран начал производство металлического урана.

В ноябре 2020 года агентство сообщало, что страна продолжает увеличивать темпы накопления ядерного топлива, существенно превышая лимиты, предусмотренные СВПД.

Обратите внимание! Металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы. В отношении исследований, связанных с его производством, введен особый запрет в рамках СВПД по ядерной программе Ирана.

Что известно о СВПД: кратко

В 2015 году Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) согласовали Совместный всеобъемлющий план действий, в котором шла речь об отмене санкций в отношении Ирана.

Со своей стороны Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году из СВПД вышли США и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана.

А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники соглашения не обеспечат экономические интересы Ирана, прежде всего в нефтяной сфере, в условиях действия американских санкций.

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