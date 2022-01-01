Как сообщили в НАТО, объединенная оперативная группа повышенной готовности была создана в 2014 году.

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Ее основали из-за кризиса на Ближнем Востоке и российской агрессии против Украины. Эта группа может за считанные дни прибыть на защиту любой из стран-членов Альянса и имеет наивысшую готовность среди всех подразделений сил реагирования, насчитывающих около 40 тысяч военных.

Как группа будет работать в 2022 году

В 2022 году объединенная оперативная группа будет состоять из военных многих стран и насчитывать несколько тысяч военнослужащих. Ядром сил станет франко-германская бригада из 3 500 военных, основную роль будет играть французский корпус быстрого реагирования из Лилля. В силы быстрого реагирования войдут также военные:

Польши,

Испании,

Португалии и некоторых других стран.

Обратите внимание! Лидерство в оперативной группе меняется каждый год по ротационному принципу. В 2021 году эту роль занимала Турция, а в 2023 году Францию сменит Германия.

Отметим, что в конце декабря СМИ со ссылкой на источники в Альянсе сообщали, что командование НАТО впервые приняло конкретные меры и повысило боеготовность своих сил быстрого реагирования с учетом развертывания российских сил вокруг Украины.