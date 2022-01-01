Об этом сообщил президент Финляндии Саули Нийнисте в новогоднем обращении. Глава государства призвал уважать суверенное равенство всех стран.
К теме НАТО необходимо выдвинуть Путину встречные требования на его "гарантии безопасности", – Литва
Конфликт на границах Украины – на грани углубления
Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и относительно европейской безопасности. Изменение было быстрым,
– сказал Нийнисте.
Президент Финляндии отметил, что еще прошлым летом, после поездки президента США в Европу, главной причиной беспокойства был Китай.
"Гарантии безопасности" от России беспокоят Европу
Ранее Запад надеялся, что США и Россия наладят коммуникацию. Однако препятствием этому стали так называемые "гарантии безопасности". Эти требования Москвы, подчеркнул президент Финляндии, противоречат порядкам Европы.
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Что известно о "гарантиях безопасности", которые требует Россия:
- Российское МИД представило договор о "гарантиях безопасности", ответ ожидают от США и НАТО.
- В документе фактически требуется нерасширение Североатлантического альянса.
- В НАТО говорили, что готовы к консультациям с Москвой.
- Часть требований в Госдепе назвали неприемлемыми.
- Тем временем глава МИД России Сергей Лавров пригрозил "мерами", если "ультиматум" проигнорируют.
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