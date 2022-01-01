Об этом сообщил президент Финляндии Саули Нийнисте в новогоднем обращении. Глава государства призвал уважать суверенное равенство всех стран.

К теме НАТО необходимо выдвинуть Путину встречные требования на его "гарантии безопасности", – Литва

Конфликт на границах Украины – на грани углубления

Конфликт на границах Украины находится на грани углубления. Напряженность нарастает и относительно европейской безопасности. Изменение было быстрым,

– сказал Нийнисте.

Президент Финляндии отметил, что еще прошлым летом, после поездки президента США в Европу, главной причиной беспокойства был Китай.

"Гарантии безопасности" от России беспокоят Европу

Ранее Запад надеялся, что США и Россия наладят коммуникацию. Однако препятствием этому стали так называемые "гарантии безопасности". Эти требования Москвы, подчеркнул президент Финляндии, противоречат порядкам Европы.

Обратите внимание! 30 декабря президент США Байден провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Байден призвал Путина к деэскалации ситуации с Украиной.

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Что известно о "гарантиях безопасности", которые требует Россия:

Российское МИД представило договор о "гарантиях безопасности", ответ ожидают от США и НАТО.

В документе фактически требуется нерасширение Североатлантического альянса.

В НАТО говорили, что готовы к консультациям с Москвой.

Часть требований в Госдепе назвали неприемлемыми.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров пригрозил "мерами", если "ультиматум" проигнорируют.

О Байдене и Путине – в итогах 2021 года: смотрите в WTF