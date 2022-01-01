Як повідомили у НАТО, об'єднана оперативна група підвищеної готовності була створена у 2014 році.

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Її започаткували через кризу на Близькому Сході та російську агресію проти України. Ця група може за лічені дні прибути на захист будь-кого із країн-членів Альянсу і має найвищу готовність серед усіх підрозділів сил реагування, що налічують близько 40 тисяч військових.

Як група працюватиме у 2022 році

У 2022 році об'єднана оперативна група складатиметься із військових багатьох країн і налічувати кілька тисяч військовослужбовців. "Ядром" сил стане франко-німецька бригада з 3500 військових, основну роль відіграватиме французький корпус швидкого реагування з Лілля. До сил швидкого реагування увійдуть також військові:

Польщі,

Іспанії,

Португалії та деяких інших країн.

Зверніть увагу! Лідерство в оперативній групі змінюється щороку за ротаційним принципом. У 2021 році цю роль обіймала Туреччина, а у 2023 році Францію змінить Німеччина.

Зауважимо, що наприкінці грудня ЗМІ з посиланням на джерела в Альянсі повідомляли, що командування НАТО вперше вжило конкретних заходів і підвищило боєготовність своїх сил швидкого реагування з огляду на розгортання російських сил навколо України.