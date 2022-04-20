Франция готова дать Украине гарантии безопасности только после окончания войны, – Bloomberg

20 апреля 2022 , 00:44
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Источник:

Bloomberg

Франция готова предоставить гарантии безопасности, о которых просит Украина. Однако это возможно только после войны.

Об этом рассказал 19 апреля журналистам Bloomberg высокопоставленный чиновник страны. Однако его имя не разглашается. 

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Стали известны некоторые детали

Информацию о готовности подписать такой договор СМИ предоставил чиновник французского президентства. Он рассказал, что гарантии будут предусматривать доставку военной техники. Особенно это касается моментов появления новой эскалации. 

Также, по словам этого чиновника, обсуждается в Европе и привлечение других стран:

  • Германия;
  • Италия;
  • Турция.
Обратите внимание! Эти 4 государства входят в десятку сильнейших армий в Европе. По версии Business Insider , Франция на 2-м месте этого рейтинга.

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Автор: Олександр Марчак