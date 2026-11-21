Об этом сообщило "Суспильне".

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Что во Франции сказали о контактах с Россией?

По словам представителя Елисейского дворца, каналы связи с Москвой никогда не прерывались. Он подчеркнул, что европейцы готовы к переговорам о прекращении войны в Украине, но перед этим должны согласовать свои действия.

Каналы диалога с россиянами никогда не прерывались. Сегодня сами россияне пригласили европейцев начать с ними диалог. Это предложение со стороны России. Когда они этого пожелают, то сообщат, каких именно европейцев приглашают– прокомментировал он.

В Париже считают, что Европа должна выступить единым фронтом. В противном случае Россия или США могут воспользоваться разногласиями между европейскими странами, чтобы отстранить их от переговорного процесса.

Чиновник также подтвердил, что инициатива пригласить европейцев к диалогу поступила от самой России. По его словам, Москва должна сообщить, представителей каких именно стран хочет пригласить.

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Могут ли европейские советники поехать в Москву?

Ранее "Радио Свобода" со ссылкой на источники сообщало, что советники по вопросам безопасности стран E3 – Франции, Германии и Великобритании – могут отправиться в Москву для переговоров с Кремлем о мирном урегулировании войны в Украине. Такой визит может состояться уже в ноябре, однако окончательного решения пока нет.

До этого помощник Владимира Путина Юрий Ушаков предложил европейским представителям приехать в российскую столицу. А 19 ноября сам российский лидер заявил, что Москва хочет понять позицию Европы по поводу мирных переговоров.

Путин утверждал, что Россия через дипломатические каналы предложила европейцам приехать в Москву, чтобы выяснить их взгляды на урегулирование войны.

Что известно о предыдущих переговорах по прекращению войны?

10 и 11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Украинскую делегацию представляли, в частности, Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Давид Арахамия и Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

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Перед трехсторонней встречей украинская делегация провела консультации с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии.

По итогам первого дня Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и содержательными. Среди тем были гуманитарные вопросы, в частности возможный обмен пленными в формате "1000 на 1000", гарантии безопасности для Украины и меры по деэскалации.

В то же время Давид Арахамия назвал эти переговоры одними из самых сложных за время своего участия в переговорном процессе. Мединский заявлял, что стороны обсуждали будущую систему европейской безопасности.

12 ноября американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Путиным в Кремле. После этого они провели переговоры с Зеленским в Ирландии.

13 ноября лидеры стран Евросоюза определили представителей для дальнейших переговоров по прекращению войны. К ним должны были присоединиться представители институтов ЕС и стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

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Что известно о позиции Европы?

Европейские страны настаивают на том, что должны быть полноправными участниками переговоров о прекращении войны, а не оставаться в стороне от договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Именно поэтому сейчас обсуждается возможность поездки представителей Франции, Германии и Великобритании в российскую столицу. Ранее 24 Канал уже писал, что советники по вопросам безопасности трех европейских стран могут в ближайшее время отправиться в Москву для переговоров с Кремлем