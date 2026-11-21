Про це повідомило Суспільне.

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Що у Франції сказали про контакти з Росією?

За словами представника Єлисейського палацу, канали комунікації з Москвою ніколи не переривалися. Він наголосив, що європейці готові до переговорів щодо завершення війни в Україні, але перед цим мають узгодити свої дії.

Канали діалогу з росіянами ніколи не переривалисяі. Сьогодні самі росіяни запросили європейців розпочати з ними діалог. Це російське запрошення. Коли вони цього забажають, то повідомлять, яких саме європейців запрошують— прокоментував він.

У Парижі вважають, що Європа повинна виступити єдиним фронтом. Інакше Росія або США можуть скористатися розбіжностями між європейськими країнами, щоб усунути їх від переговорного процесу.

Посадовець також підтвердив, що ініціатива запросити європейців до діалогу надійшла від самої Росії. За його словами, Москва має повідомити, представників яких саме країн хоче запросити.

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Чи можуть європейські радники поїхати до Москви?

Раніше Радіо Свобода з посиланням на джерела повідомляло, що безпекові радники країн E3 – Франції, Німеччини та Великої Британії – можуть вирушити до Москви для переговорів із Кремлем щодо мирного врегулювання війни в Україні. Такий візит може відбутися вже в листопаді, однак остаточного рішення поки немає.

Перед цим помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков запропонував європейським представникам приїхати до російської столиці. А 19 листопада сам російський лідер заявив, що Москва хоче зрозуміти позицію Європи щодо мирних переговорів.

Путін стверджував, що Росія через дипломатичні канали запропонувала європейцям приїхати до Москви, щоб з'ясувати їхні погляди на врегулювання війни.

Що відомо про попередні переговори щодо завершення війни?

10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Українську делегацію представляли, зокрема, Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

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Перед тристоронньою зустріччю українська делегація провела консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії.

За підсумками першого дня Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними та змістовними. Серед тем були гуманітарні питання, зокрема можливий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", гарантії безпеки для України та заходи для деескалації.

Водночас Давид Арахамія назвав ці переговори одними з найскладніших за час своєї участі в переговорному процесі. Мединський заявляв, що сторони обговорювали майбутню систему європейської безпеки.

12 листопада американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Путіним у Кремлі. Після цього вони провели переговори із Зеленським в Ірландії.

13 листопада лідери країн Євросоюзу визначили представників на подальших переговорах щодо завершення війни. До них мали долучитися представники інституцій ЄС та країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

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Що відомо про позицію Європи?

Європейські країни наполягають, що мають бути повноцінними учасниками переговорів щодо завершення війни, а не залишатися осторонь домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

Саме тому зараз обговорюють можливість поїздки представників Франції, Німеччини та Великої Британії до російської столиці. Раніше 24 Канал уже писав, що безпекові радники трьох європейських країн можуть незабаром вирушити до Москви для переговорів із Кремлем.