Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico. В то же время в МИД Франции считают, что вторжение США в Гренландию маловероятно.

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Отправит ли Франция свои войска в Гренландию

Барро сообщил, что Франция обсудила с Данией возможность развертывания войск на Гренландии в ответ на угрозы Трампа забрать остров.

По словам главы МИД, Дания готова рассмотреть такую возможность, если речь будет идти о защите ее интересов безопасности.

Комментарии Барро прозвучали в тот момент, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен находилась в молниеносном туре по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в общении с Трампом,

– отметили в издании.

Министр иностранных дел Франции заявил, что вероятность вторжения США в Гренландию является низкой.

"Если Дания обратится к странам-членам Европейского Союза с просьбой о солидарности, Франция будет рядом", – подчеркнул Барро.

Напомним, что Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией и "увеличат свою территорию". По его словам, 56 тысяч жителей острова хотят стать частью Соединенных Штатов.