Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что Россия, как и всегда, не будет придерживаться соглашения. Украине важен конечный мир с настоящими гарантиями безопасности.

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Временное перемирие – неэффективно

По словам председателя Совета резервистов, месячное перемирие не даст никакого результата, ведь это означает "половина мира". Украина уже имела такой негативный опыт – эффекта от такого перемирия не было еще во время АТО, а сейчас в нашей стране продолжается полномасштабная война.

Это будет чрезвычайно сложно, даже говорится не о контроле. Противник этого придерживаться не будет. Мы знаем, как в таких случаях действует Россия – наносят удары, а потом говорят, что это не они,

– подчеркнул он.

Кроме того, страна-агрессор будет осуществлять теракты, действовать диверсионно-разведывательными группами и распространять ИПСО. Именно это Кремль будет финансировать из средств, которые должны быть для продолжения наступательных действий.

Тимочко отметил, что месячное перемирие – это несовершенное действие, которое Россия будет трактовать так, как ей заблагорассудится. Поэтому оно не остановит боевые действия, а может их только масштабировать.

Поэтому Украине нужны только реальные мирные переговоры, эффективные гарантии безопасности и ответственность России за возможные будущие нарушения договоренностей мирного соглашения. Однако пока союзники Украины реальных шагов для этого не сделали.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что простое прекращение огня с Россией недостаточно для безопасности Украины, поскольку страна-агрессор 25 раз нарушала такие соглашения. Также президент Украины заявил, что конкретных шагов к завершению войны в Украине пока не начато.

Председатель совета Резервистов добавил, что слова и заявления о желании мира в Украине не являются столь эффективными, как поставки нам оружия и взрывы на российских НПЗ.