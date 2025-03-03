Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що Росія, як і завжди, не буде дотримуватись угоди. Україні важливий кінцевий мир зі справжніми гарантіями безпеками.

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Тимчасове перемир'я – неефективне

За словами голови Ради резервістів, місячне перемир'я не дасть ніякого результату, адже це означає "половина миру". Україна вже мала такий негативний досвід – ефекту від такого перемир'я не було ще в час АТО, а зараз в нашій країні триває повномасштабна війна.

Це буде надзвичайно складно, навіть мовиться не про контроль. Противник цього дотримуватись не буде. Ми знаємо, як в таких випадках діє Росія – завдають удари, а потім кажуть, що це не вони,

– наголосив він.

Крім того, країна-агресорка буде здійснювати теракти, діяти диверсійно-розвідувальними групами та розповсюджувати ІПСО. Саме це Кремль буде фінансувати з коштів, які мали б бути для продовження наступальних дій.

Тимочко зазначив, що місячне перемир'я – це недоконана дія, яку Росія буде трактувати так, як їй заманеться. Через це воно не зупинить бойові дії, а може їх лише масштабувати.

Тому Україні потрібні лише реальні мирні переговори, ефективні гарантії безпеки та відповідальність Росії за можливі майбутні порушення домовленостей мирної угоди. Однак поки що союзники України реальних кроків для цього не зробили.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський повідомив, що просте припинення вогню з Росією недостатньо для безпеки України, оскільки країна-агресорка 25 разів порушувала такі угоди. Також президент України заявив, що конкретних кроків до завершення війни в Україні поки що не розпочато.

Голова ради Резервістів додав, що слова та заяви про бажання миру в Україні не є настільки ефективними, як постачання нам зброї та вибухи на російських НПЗ.