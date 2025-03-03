Про це 24 Канал пише з посиланням на видання PAP.

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Дуда відреагував на сварку Зеленського і Трампа

Анджей Дуда переконаний, що Україна має повернутися до Вашингтона і завершити укладання угоди про природні ресурси. Польський президент оцінює сварку американського та українського колег без зайвих емоцій.

Здавалося, що буде укладена американсько-українська угода, а цього не сталося. Я не знаю, наскільки це можна списати на емоції президента Володимира Зеленського, а наскільки це тактичні дії. Але факт залишається фактом – ситуація залишається невирішеною,

– сказав Дуда.

Президент Польщі додав, що Сполучені Штати – це "єдине місце, де Україна може отримати реальну підтримку у вирішенні військового конфлікту". Зокрема, США надають кошти на війну, але лише це не допоможе її завершити.

У Європі дотримуються думки, що продовження переговорів між Україною та США необхідне. Лідери країн закликають Володимира Зеленського помиритися з Дональдом Трампом. Така ж думка є серед деяких американських посадовців. Водночас інша частина адміністрації Трампа хотіла б, щоб Зеленський пішов у відставку.

Цікаво, що Дональд Трамп збирається "сказати все як є" увечері 4 березня. Він анонсував свою важливу заяву, але не повідомив деталі.