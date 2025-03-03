Гучна сварка Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі зірвала переговори 28 лютого. Однак укладення угоди і подальша співпраця може продовжитися. Про це 24 Канал пише з посиланням на Bloomberg.

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Частина адміністрації за переговори, інша – за відставку

Саміт безпеки, що днями пройшов у Лондоні, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші європейські лідери продемонстрували широку підтримку України. Однак усі вони намагалися повернути Володимира Зеленського за стіл переговорів з Трампом.

Європейський чиновник, який знайомий з ходом переговорів, розповів, що деякі помічники президента США хотіли б, щоб Зеленський після скандалу пішов у відставку в межах виконання будь-якої угоди. Сам Дональд Трамп, ймовірно, має менш жортку позицію щодо цього питання, ніж його чиновники.

Попри це інша частина членів адміністрації не готові відмовитися від перемовин з Україною.

Європа на саміті вирішила розробити план для залучення миротворчих сил в Україну та створення коаліції "Європа-плюс". Вони хочуть сприяти переговорами Зеленського та Трампа, а також обговорили збільшення витрат на європейську обороноздатність через потенційний відступ США від зобов'язань у НАТО.