Глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню написал о пуске ракеты 18 ноября. В министерстве назвали цель таких поступков Франции.

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Что известно об успешном запуске ракеты во Франции

Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок,

– написал Себастьен Лекорню.

В Минобороны Франции заверили, что их цель – защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах.



Фото запуска межконтинентальной баллистической ракеты М51.3

Обратите внимание! Межконтинентальная баллистическая ракета М51 относится к новому поколению межконтинентальных ракет большой дальности. Это оружие начало заменять ракеты M45 в 2010 году. Каждая ракета несет 6 – 10 независимых целевых (MIRV или многократных независимых целевых ракет) термоядерных боеголовок TN 75. Их с 2015 года заменяют новыми боевыми частями Tête nucléaire océanique (TNO или океаническая ядерная боеголовка). Новые боезаряды маневренны, так что могут обойти современные средства ПВО. В сети пишут, что М51 весит 52 тонны, 12 метров длины и 2,3 в диаметре.

Иран имеет запасы обогащенного урана для 3 ядерных бомб

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран имеет обогащенного до 60% урана до 128,3 килограмма. То есть его количество выросло на 6,7 килограмма чуть более двух месяцев – с 4 сентября.

В МАГАТЭ объяснили, что формально Ирану достаточно этого урана, чтобы создать три ядерные бомбы.