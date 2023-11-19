Глава Министерства обороны Франции Себастьен Лекорню написал о пуске ракеты 18 ноября. В министерстве назвали цель таких поступков Франции.
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Что известно об успешном запуске ракеты во Франции
Первый успешный испытательный запуск стратегической баллистической ракеты М51.3! Эта разработка увековечивает доверие к нашему ядерному сдерживанию и демонстрирует совершенство нашего сектора пусковых установок,
– написал Себастьен Лекорню.
В Минобороны Франции заверили, что их цель – защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах.
Фото запуска межконтинентальной баллистической ракеты М51.3
Иран имеет запасы обогащенного урана для 3 ядерных бомб
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран имеет обогащенного до 60% урана до 128,3 килограмма. То есть его количество выросло на 6,7 килограмма чуть более двух месяцев – с 4 сентября.
В МАГАТЭ объяснили, что формально Ирану достаточно этого урана, чтобы создать три ядерные бомбы.