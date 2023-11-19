Глава Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню написав про пуск ракети 18 листопада. У міністерстві назвали ціль таких вчинків Франції.

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Що відомо про успішний запуск ракети у Франції

Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок,

– написав Себастьєн Лекорню.

В Міноборони Франції запевнили, що їхня мета – захищати життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин.



Фото запуску міжконтинентальної балістичної ракети М51.3

Зверніть увагу! Міжконтинентальна балістична ракета М51 належить до нового покоління міжконтинентальних ракет великої дальності. Ця зброя почала замінювати ракети M45 у 2010 році. Кожна ракета несе 6 – 10 незалежних цільових (MIRV або багаторазових незалежних цільових ракет) термоядерних боєголовок TN 75. Їх з 2015 року замінюють новими бойовими частинами Tête nucléaire océanique (TNO або океанічна ядерна боєголовка). Нові боєзаряди маневрені, тож можуть обійти сучасні засоби ППО. У мережі пишуть, що М51 має вагу 52 тонни, 12 метрів довжини та 2,3 в діаметрі.

Іран має запаси збагаченого урану для 3 ядерних бомб

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран має збагаченого до 60% урану до 128,3 кілограма. Тобто його кількість зросла на 6,7 кілограма трохи більш як за два місяці – з 4 вересня.

У МАГАТЕ пояснили, що формально Ірану достатньо цього урану, щоб створити три ядерні бомби.