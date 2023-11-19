Глава Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню написав про пуск ракети 18 листопада. У міністерстві назвали ціль таких вчинків Франції.
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Що відомо про успішний запуск ракети у Франції
Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок,
– написав Себастьєн Лекорню.
В Міноборони Франції запевнили, що їхня мета – захищати життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин.
Фото запуску міжконтинентальної балістичної ракети М51.3
Іран має запаси збагаченого урану для 3 ядерних бомб
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран має збагаченого до 60% урану до 128,3 кілограма. Тобто його кількість зросла на 6,7 кілограма трохи більш як за два місяці – з 4 вересня.
У МАГАТЕ пояснили, що формально Ірану достатньо цього урану, щоб створити три ядерні бомби.