Их невозможно вернуть в РФ по ряду причин, в том числе санкций, введенных против России на фоне вторжения в Украину, и проблем с логистикой.

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Франция изъяла две русские картины из коллекции Морозовых

Так, одна из картин – "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, принадлежащая российскому миллиардеру и политику Петру Авену.

Первая картина будет оставаться во Франции до тех пор, пока ее владелец, российский олигарх, будет подлежать замораживанию активов,

– заявили в Министерстве культуры.

"Автопортрет в сером" / Фото uain.press

Вторая – портрет Тимофея Морозова художника Валентина Серова – принадлежит Московскому музею авангарда. Ее также пока оставят во Франции.

В то же время, в посольстве России в Париже информацию о задержании еще не подтвердили.

Отмечается, что остальная коллекция из примерно 200 картин, которая выставлялась в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года, в частности, полотна Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса, Пьера Боннара и Винсента Ван Гога, вернется в России в ближайшие дни.

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