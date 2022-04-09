Їх неможливо повернути до РФ через низку причин, зокрема санкції, запроваджені проти Росії на тлі вторгнення в Україну, й проблем з логістикою.

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Франція вилучила 2 російські картини з колекції Морозових

Так, одна з картин – "Автопортрет у сірому" Петра Кончаловського, яка належить російському мільярдеру та політику Петру Авену.

Перша картина залишатиметься у Франції до тих пір, поки її власник, російський олігарх, буде підлягати заморожуванню активів,

– заявили в Міністерстві культури.



"Автопортрет у сірому" / Фото uain.press

Друга – портрет Тимофія Морозова художника Валентина Сєрова – належить Московському музею авангарду. Її також поки залишають у Франції.

Водночас у посольстві Росії в Парижі інформацію про затримання ще не підтвердили.

Зазначається, що решта колекції з приблизно 200 картин, що виставлялася в Парижі з 22 вересня 2021 року по 3 квітня 2022 року, зокрема полотна Поля Гогена, П'єра Огюста Ренуара, Анрі Матісса, П'єра Боннара та Вінсента Ван Гога, повернеться до Росії найближчими днями.

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