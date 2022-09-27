В этот раз принимаем гостей из Франции. В Киев прибыла глава МИД страны Катрин Колонна.

На тему "Россия – террорист": во французском Лионе прошла акция в поддержку Украины

Доброе утро, Украина. Я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину,

– написала она.

Отметим, что глава МИД Франции написала сообщение о прибытии на трех языках: французский, английский и украинский. Утром она прогулялась по туманному Киеву.

Заявления Макрона о событиях войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон называл "ошибкой" объявление мобилизации в россии и упущенной возможностью "идти по пути к миру". У Макрона не было рационального объяснения такому поступку диктатора. А вторжение россии в Украину Макрон назвал "стратегией вмешательства Германии" и "следствием после COVID-19" из-за изоляции путина во время пандемии.

Эммануэль Макрон подверг критике квазиреферендумы на Донбассе. Президент Франции заявил, что они циничны и имитируют демократию. Но он хочет продолжать диалог с путиным.

Почему Макрон удивил заявлением о россии: смотрите видео