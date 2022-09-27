Цього рази приймаємо гостей із Франції. До Києва прибула очільниця МЗС країни Катрін Колонна.

До теми "Росія – терорист": у французькому Ліоні пройшла акція на підтримку України

Доброго ранку, Україно. Я рада повернутися у Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну,

– написала вона.

Зауважимо, що глава МЗС Франції написала повідомлення про прибуття трьома мовами: французькою, англійською та українською. Зранку вона прогулялася туманним Києвом.

Заяви Макрона про події війни в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон називав "помилкою" оголошення мобілізації в росії і втраченою можливістю "йти шляхом до миру". У Макрона не було раціонального пояснення такому вчинку диктатора. А вторгнення росії в Україну Макрон назвав "стратегією втручання Німеччини" та "наслідком після COVID-19" через ізоляцію путіна під час пандемії.

Еммануель Макрон розкритикував квазіреферендуми на Донбасі. Президент Франції заявив, що вони є цинічними та імітують демократію. Але він хоче продовжувати діалог з Путіним.

Чому Макрон здивував заявою про росію: дивіться відео