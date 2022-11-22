Об этом рассказывают журналисты, ссылаясь на Министерство вооруженных сил Франции. Рассказываем, когда в Литву перебросят еще 4 самолета, которые будут патрулировать воздушное пространство.

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Самолеты будут охранять небо над странами Балтии

Известно, что Париж 4 истребителя Dassault Rafale перебросит 25 ноября. Это произойдет в рамках Миссии НАТО, предусматривающей патрулирование воздушного пространства стран Балтии. Заметим, что французские самолеты заменят чешские, выполнявшие свою работу до этого. По имеющейся информации, воздушные суда покинут авиабазу 118 и отправятся в Мон-де-Марсан.

Отметим, что программа, предусматривающая патрулирование воздушного пространства над странами Балтии, была запущена в 2004 году. Добавим, что это уже девятое по счету участие Воздушно-космических сил Франции в Балтийской миссии. Причем в Литве это будет шестое развертывание сил.

Что известно о Dassault Rafale Обратим внимание, что это многоцелевые истребители четвертого поколения. Их разработкой занималась французская компания Dassault Aviation. Имеющийся у самолета двигатель обеспечивает ему сверхзвуковую крейсерскую скорость. Этого удается добиться с двумя ракетами, подвесным топливным баком, а также без активации форсажного режима.

Источник: Обратим внимание, что это многоцелевые истребители четвертого поколения. Их разработкой занималась французская компания Dassault Aviation. Имеющийся у самолета двигатель обеспечивает ему сверхзвуковую крейсерскую скорость. Этого удается добиться с двумя ракетами, подвесным топливным баком, а также без активации форсажного режима.Источник: Википедия

Добавим, что в Европе и НАТО начали все более активно поднимать вопросы ПВО. Связано это с тем, что 15 ноября во время массированной атаки по Украине ракета упала на территории Польши. Тогда погибли два мирных жителя.

Польша получит новое ПВО

Но начнем с того, что Литва не будет передавать Украине комплексы ПВО NASAMS. Это связано с тем, что страна решила усилить свою противовоздушную оборону на фоне падения ракеты в Польше. Вместо этого ВСУ будут получать другую военную помощь.

Между тем, сама Польша может разместить на границе с Украиной ЗРК Patriot, которые ей передаст Германия. Это предложение поддержал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что NASAMS сбивают 100% целей. В то же время у них есть один недостаток в нашей стране. И говорится о том, что таких комплексов у нас всего два. Поэтому этого банально недостаточно для эффективного прикрывания неба.

А в этом материале мы рассказывали про запас прочности украинского ПВО. Обозреватель отметил, насколько защищено небо над Украиной, а также объяснил, как украинцы помогают врагу.

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