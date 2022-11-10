Франция передаст еще шесть гаубиц Caesar для ВСУ: когда их направят в Украину

Западные партнеры Украины увеличивают поставки оружия Украине. Австрия и Франция объявили об очередной военной помощи.

Австрия выделит еще десять миллионов евро для поддержки Украины. Об этом сообщил министр финансов Магнус Бруннер.

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Финансовая помощь Австрии

Отмечают, что в рамках продолжающейся в египетском приморском курорте Шарм-эль-Шейх Всемирной конференции по вопросам климата министр финансов Австрии во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал выделить еще 10 миллионов евро на поддержку Украины.

Магнус Бруннер подчеркнул, что помощь Украине является важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.

Франция планирует передать Украине гаубицы Caesar

Франция планирует передать Украине еще шесть гаубиц Caesar. Сообщают, что военная помощь должна прибыть в страну в ближайшие недели.

Это вооружение, которое президент Эммануэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.

Мы доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1,

– сказал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он отметил, что Париж выполнит свое обещание, которое заключается в отправке Украине 24 гаубиц Caesar. Однако также подчеркнул, что военная поддержка нашего государства не делает Францию частью конфликта.

Как Франция помогает Украине

В октябре Себастьян Лекорню пообещал, что Франция передаст Украине систему противовоздушной обороны Crotale. Он отметил, что ракетные батареи ПВО Crotale будут полезны для ВСУ в борьбе с беспилотниками и против бомбардировок с воздуха.

Известно, что у Франции 12 батарей Crotale. Он не уточнил, сколько из них отправится в Украину. Однако отметил, что государство заменит эти системы более современными – Mamba.

В начале октября сообщалось о том, что Франция намерена передать Украине двадцать 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion.

Во французском городе Лионе прошла акция в поддержку украинских защитников. Митингующие убеждены, что Украина является "щитом Европы", поэтому выражают невероятную благодарность нашим воинам.

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