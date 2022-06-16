Президент Франции Эммануэль Макрон решил строить "новую Европу". По его мнению, именно новый союз укрепит безопасность, стабильность и процветание Европы после нападения России на Украину. Что не так со старым-добрым ЕС для этой же цели – пока не сообщается.

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Новое "Европейское политическое сообщество"

Вскоре Украина, Молдова и Грузия узнают, получат ли статус кандидата на вступление в ЕС. Решение будет известно уже 23 – 24 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать новое "Европейское политическое сообщество", в которое войдут страны-лидеры ЕС и все страны, "разделяющие общий набор демократических ценностей". По идее Франции, это укрепит союз стран Европы независимо от того, являются ли они частью ЕС или только собираются ею стать.

Послы Европейского союза уже обсуждали 15 июня предварительный документ для такого союза. Макрон хочет предложить Украине, Молдове и Грузии уже присоединиться к этому союзу, ведь полноценное вступление стран в ЕС может унести много лет.

Макрон подчеркивает, что на ЕС это не повлияет, все органы будут работать в привычном режиме. В то же время страны, не являющиеся членами ЕС, но вступившие в новый союз, смогут пользоваться преимуществами экономического сотрудничества и политическими процессами.

Отношения между странами нашего континента, независимо от того, принадлежат они к Европейскому союзу или нет, хотят ли они присоединиться к нему, отмечены сложной сетью многосторонних или двусторонних структур. Все будет оставаться актуальным. Но мы должны восстановить чувство сообщества,

– подчеркивает предварительный документ.

Предложение предусматривает «легкую юридическую структуру» с правом принимать решение, которое собирается несколько раз в год на уровнях глав государств, правительств и министров.

Согласно предварительной информации, Украина и Молдова получат статус кандидата на вступление в ЕС с определенными требованиями. Также ожидается, что не все страны проголосуют за это решение.

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Еврокомиссия даст свой вывод о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС 23 – 24 июня.

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