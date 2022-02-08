Помощь является мощным шагом для экономической устойчивости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Важно Финансовая помощь и предотвращение агрессии России: о чем договорились Зеленский с Макроном
Таким образом, страны усиливают сотрудничество. Кроме нового кредита, Зеленский и Макрон договорились о поставках:
- 130 локомотивов компании Alstom – 900 миллионов евро;
- 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.
Что известно о визите Макрона
- Зеленский и Макрон встретились 8 февраля в Киеве. Накануне французский президент встретился с Владимиром Путиным в Москве. Говорили о ситуации между Украиной и Россией.
- Макрон заявлял, что ближайшие дни станут решающими. Он отмечал, что важно снизить напряженность ситуации вокруг Украины.
- Интересно, что Зеленский после встречи обращался к Макрону на "ты". Лидер Франции ответил взаимностью.
К теме – Брифинг президентов Зеленского и Макрона: