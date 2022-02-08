Помощь является мощным шагом для экономической устойчивости. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Важно Финансовая помощь и предотвращение агрессии России: о чем договорились Зеленский с Макроном

Таким образом, страны усиливают сотрудничество. Кроме нового кредита, Зеленский и Макрон договорились о поставках:

  • 130 локомотивов компании Alstom – 900 миллионов евро;
  • 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Что известно о визите Макрона

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