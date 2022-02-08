Допомога є потужним кроком для економічної стійкості. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Важливо Фінансова допомога та запобігання агресії Росії: про що домовились Зеленський з Макроном

Таким чином країни посилюють співпрацю. Окрім нового кредиту, Зеленський та Макрон домовилися про постачання:

  • 130 локомотивів компанії Alstom – 900 мільйонів євро;
  • 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

Що відомо про візит Макрона

До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона: