Допомога є потужним кроком для економічної стійкості. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.
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Таким чином країни посилюють співпрацю. Окрім нового кредиту, Зеленський та Макрон домовилися про постачання:
- 130 локомотивів компанії Alstom – 900 мільйонів євро;
- 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.
Що відомо про візит Макрона
- Зеленський та Макрон зустрілись 8 лютого у Києві. Напередодні французький президент мав зустріч із Володимиром Путіним в Москві. Говорили про ситуацію між Україною та Росією.
- Макрон заявляв, що найближчі дні стануть вирішальними. Він наголошував, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України.
- Цікаво, що Зеленський після зустрічі звертався до Макрона на "ти". Лідер Франції відповів взаємністю.
До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона: