Такую информацию со ссылкой на МИД Франции распространяют ряд российских СМИ.

Важно Из-за обострения ситуации Макрон снова поговорит с Зеленским и Путиным

Заметим, что с подобными сообщениями обратились и МИД Австрии и Германии. Но в австрийском ведомстве рекомендовали своим гражданам покинуть территорию украины, за исключением четырех западных регионов:

Львовской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой.

Заметим, что ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шелленберг раскритиковал решение ряда западных стран вывести персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе вторжения России.

Что известно об обострении на Донбассе В течение последних дней В течение последних дней ситуация на Донбассе значительно ухудшилась . Всего за 2 последних дня оккупанты более 120 раз обстреливали наши позиции. 19 февраля под обстрел попали даже нардепы и журналисты, прибывшие на Донбасс. Ранее боевики били даже по гражданским объектам.

Добавим, что 19 февраля Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в рамках блока "Региональные проблемы". Он высказывался на тему "Украина и европейская безопасность". Он заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН.

Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума: смотрите видео