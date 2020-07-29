Франция не будет запрещать поездки граждан в европейские страны. Она призывает страны ЕС не ограничивать поездки внутри Европы и Шенгенской зоны. Также страна решает, разрешить ли парам, которых разделили коронавирусные меры, вернуться во Францию.

Поездки в места, где есть значительное распространение коронавируса, Франция также запрещать не будет. Однако французское правительство создаст рекомендации для путешествий в эти регионы, заявил госсекретарь МИД Франции Клеман Бон, передает Politico.

Интересно: ЕС оставит границы закрытыми еще на 2 недели, – СМИ

Надо как можно больше избегать тотального закрытия границ в пределах Европы и Шенгенской зоны. Мы пытаемся бороться с кластерами без непропорциональных мер,

– сказал Бон.

Чиновник привел пример возможной поездки в Каталонию – испанский регион, который подвергся возрождению вируса. Однако отметил, что это не касается всей Испании.

Обратите внимание! Такую позицию поддерживает и Германия. Страна тоже против закрытия внутренних границ ЕС в период отпусков. Однако в ФРГ обсуждают ряд мер, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса. В частности речь идет о возможности тестирования COVID-19 непосредственно в аэропортах.

Также Франция решает, как способствовать воссоединению пар, разделенных карантином из-за коронавируса. Правительство страны решает, разрешить ли парам, которые не состоят в браке, воссоединиться, если один из партнеров находится за пределами ЕС или Шенгена. Вероятно, их попросят показать общие счета, чтобы убедиться в серьезности отношений.