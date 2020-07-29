Франція не заборонятиме подорожі громадян в європейські країни. Вона закликає країни ЄС не обмежувати поїздки всередині Європи та Шенгенської зони. Також країна вирішує, чи дозволити парам, яких розділили коронавірусні заходи, повернутись до Франції.

Поїздки у місця, де є значне поширення коронавірусу, Франція також забороняти не буде. Однак французький уряд створить рекомендації для подорожей у ці регіони, заявив держсекретар МЗС Франції Клеман Бон, передає Politico.

Цікаво: ЄС залишить кордони закритими ще на 2 тижні, – ЗМІ

Треба якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів,

– сказав Бон.

Чиновник навів приклад можливої поїздки до Каталонії – іспанського регіону, який зазнав відродження вірусу. Проте зазначив, що це не стосується усієї Іспанії.

Зверніть увагу! Таку позицію підтримує і Німеччина. Країна теж проти закриття внутрішніх кордонів ЄС у період відпусток. Проте в ФРН обговорюють низку заходів, аби зменшити кількість нових випадків коронавірусу. Зокрема йдеться про можливість тестування на COVID-19 безпосередньо в аеропортах.

Також Франція вирішує, як сприяти возз'єднанню пар, розділених карантином через коронавірус. Уряд країни роздумує, чи дозволити парам, які не перебувають у шлюбі, возз'єднатися, якщо один із партнерів перебуває за межами ЄС чи Шенгену. Ймовірно, їх попросять показати спільні рахунки, аби пересвідчитись у серйозності стосунків.