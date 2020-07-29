Франція виступила проти закриття кордонів всередині ЄС
Франція не заборонятиме подорожі громадян в європейські країни. Вона закликає країни ЄС не обмежувати поїздки всередині Європи та Шенгенської зони. Також країна вирішує, чи дозволити парам, яких розділили коронавірусні заходи, повернутись до Франції.
Поїздки у місця, де є значне поширення коронавірусу, Франція також забороняти не буде. Однак французький уряд створить рекомендації для подорожей у ці регіони, заявив держсекретар МЗС Франції Клеман Бон, передає Politico.
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Треба якомога більше уникати тотального закриття кордонів в межах Європи і Шенгенської зони. Ми намагаємося боротися з кластерами без непропорційних заходів,
– сказав Бон.
Чиновник навів приклад можливої поїздки до Каталонії – іспанського регіону, який зазнав відродження вірусу. Проте зазначив, що це не стосується усієї Іспанії.
Також Франція вирішує, як сприяти возз'єднанню пар, розділених карантином через коронавірус. Уряд країни роздумує, чи дозволити парам, які не перебувають у шлюбі, возз'єднатися, якщо один із партнерів перебуває за межами ЄС чи Шенгену. Ймовірно, їх попросять показати спільні рахунки, аби пересвідчитись у серйозності стосунків.