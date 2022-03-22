Франция и США согласились, что санкции против России следует усиливать

Если Россия продолжит войну против Украины, то санкции против захватчиков будут ужесточаться. Об этом шла речь во время разговора между министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча французского и американского политиков прошла в понедельник, 21 марта. Едва ли не главный вопрос – ситуация в Украине.

В сообщении французского МИД указано, что "в условиях продления российского наступления необходимо продлить ужесточение санкций".

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Также их беспокойство вызвало гуманитарная ситуация, вызванная вторжением России в Украину, а также неизбирательным обстрелом украинских городов российскими войсками.

Еще одна проблема – вопрос продовольственной безопасности в контексте ограничений поставок, вызванных наступлением России на Украину. Украина ведь много продукции выращивает на экспорт. А в условиях войны в некоторых регионах сложно провести посевную. А из-за блокировки портов – доставить выращенную продукцию в другие страны и континенты.

Министры также подтвердили свою поддержку предложений МАГАТЭ по усилению надежности и безопасности украинских гражданских ядерных объектов.