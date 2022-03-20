Заморожены и средства частных лиц на 150 миллиардов евро

Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер в эфире радиостанции RTL. Также это коснулось счетов и недвижимости попавших под санкции Запада частных лиц.

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Мы заморозили активы Центробанка России на сумму 22 миллиарда евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 миллиардов евро,

– сказал министр.

Франция заморозила недвижимость 30 россиян

По словам министра, на территории страны Франция заморозила недвижимость общей стоимостью 500 миллионов евро.

Сообщается, что замороженная недвижимость принадлежит примерно 30 россиянам.

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