Заморожено й кошти приватних осіб на 150 мільярдів євро

Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер в ефірі радіостанції RTL. Також це торкнулося рахунків та нерухомості приватних осіб, які потрапили під санкції Заходу.

До речі Найбільший у світі виробник насосного обладнання призупиняє виробництво на заводі в Росії

Ми заморозили активи Центробанку Росії на суму 22 мільярди євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 мільярдів євро,

– сказав міністр.

Франція заморозила нерухомість 30 росіян

За словами міністра, на території країни Франція заморозила нерухомість загальною вартістю 500 мільйонів євро.

Повідомляється, що заморожена нерухомість належать приблизно 30 росіянам.

Варте уваги – Євросоюз затвердив 4 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео