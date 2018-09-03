Франция не разделяет украинское восприятие российской угрозы, – дипломат

У Франции относительно России и Турции разные задачи. Однако позиция президента Франции Макрона, который говорит о новой архитектуре европейской безопасности с Россией, недальновидна.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

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По словам дипломата, между Турцией и ЕС сложилась патовая ситуация, нарастают противоречия. В то же время существует большая зависимость и заинтересованность друг в друге. И это продиктовано не только экономическими вопросами, но и миграционными проблемами, где роль Турции очень важна.

"Заявление Макрона о стратегическом союзе с Турцией – пока лозунг. Сигнал, что Франция готова к диалогу и поиску компромиссов. Но каким образом Франция сможет игнорировать тоталитарные тенденции во внутренней политике Анкары, а также внешнеполитические крены – непонятно", – говорит Яременко.

Что касается России, отмечает специалист, ситуация сложнее. Макрон вспоминает РФ в контексте выстраивания новой архитектуры европейской безопасности. Президент Франции считает, что Европа не может рассчитывать на США, но должна думать о диалоге и стратегическом партнерстве с РФ.

Макрон, который фактически выводит США за рамки союзников ЕС и делает намек на угрозу Вашингтон для европейской безопасности, занимает недальновидную позицию. На самом деле Россия нагнетает ситуацию, занимается эскалацией различных форм вторжений в европейское пространство. В том числе, информационное, пропагандистское, безопасности. А Макрон рассматривает РФ как страну, с которой надо сотрудничать. Это говорит об отсутствии видения глубины проблемы,

– убежден Богдан Яременко.

Как подчеркивает дипломат, это свидетельствует, что Франция не разделяет украинское восприятие российской угрозы. В следствии чего, Украина не может в полной мере полагаться ни на посреднические усилия Франции, ни в целом на Францию, как возможного союзника.

Украина должна оглядываться на то, что на самом деле хочет Франция, ее цели, амбиции. Не станет ли на каком этапе для Франции сотрудничество с Россией важнее, чем посредничество в решении украинского-российского конфликта,

– отметил Яременко.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС необходимы "стратегические отношения" с Турцией и Россией ради международной стабильности. Французский лидер призвал "обновить" взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны. Он призвал своих европейских партнеров "не полагаться в вопросах безопасности исключительно на США".