10:02
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 21°C
  • четверг
    25°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Франция не разделяет украинское восприятие российской угрозы, – дипломат

200 Читати новину українською
Макрон хочет перезагрузить отношения с Путиным?
Макрон хочет перезагрузить отношения с Путиным? / 24 Канал

У Франции относительно России и Турции разные задачи. Однако позиция президента Франции Макрона, который говорит о новой архитектуре европейской безопасности с Россией, недальновидна.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

Читайте также: Почему миротворцам еще рано заходить на Донбасс: объяснение главы МИД Франции

По словам дипломата, между Турцией и ЕС сложилась патовая ситуация, нарастают противоречия. В то же время существует большая зависимость и заинтересованность друг в друге. И это продиктовано не только экономическими вопросами, но и миграционными проблемами, где роль Турции очень важна.

"Заявление Макрона о стратегическом союзе с Турцией – пока лозунг. Сигнал, что Франция готова к диалогу и поиску компромиссов. Но каким образом Франция сможет игнорировать тоталитарные тенденции во внутренней политике Анкары, а также внешнеполитические крены – непонятно", – говорит Яременко.

Что касается России, отмечает специалист, ситуация сложнее. Макрон вспоминает РФ в контексте выстраивания новой архитектуры европейской безопасности. Президент Франции считает, что Европа не может рассчитывать на США, но должна думать о диалоге и стратегическом партнерстве с РФ.

Макрон, который фактически выводит США за рамки союзников ЕС и делает намек на угрозу Вашингтон для европейской безопасности, занимает недальновидную позицию. На самом деле Россия нагнетает ситуацию, занимается эскалацией различных форм вторжений в европейское пространство. В том числе, информационное, пропагандистское, безопасности. А Макрон рассматривает РФ как страну, с которой надо сотрудничать. Это говорит об отсутствии видения глубины проблемы,
– убежден Богдан Яременко.

Как подчеркивает дипломат, это свидетельствует, что Франция не разделяет украинское восприятие российской угрозы. В следствии чего, Украина не может в полной мере полагаться ни на посреднические усилия Франции, ни в целом на Францию, как возможного союзника.

Украина должна оглядываться на то, что на самом деле хочет Франция, ее цели, амбиции. Не станет ли на каком этапе для Франции сотрудничество с Россией важнее, чем посредничество в решении украинского-российского конфликта,
– отметил Яременко.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС необходимы "стратегические отношения" с Турцией и Россией ради международной стабильности. Французский лидер призвал "обновить" взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны. Он призвал своих европейских партнеров "не полагаться в вопросах безопасности исключительно на США".

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Эммануэль Макрон Владимир Путин Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
сегодня, 09:03 "22 милі": потужний екшен, слабкий сюжет
Юлія Ліпенцева
Луганчане до сих не адаптировались к жизни, за которую боролись
сегодня, 08:40 Луганчане до сих не адаптировались к жизни, за которую боролись
Ольга Черненко
Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ
сегодня, 08:28 Сенсационное поражение "Динамо", разгром от "Зари" в Киеве: главные итоги 7-го тура УПЛ
Ігор Саджениця
Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
сегодня, 08:00 Главные новости 2 сентября: убийство известного академика Шитюка и встреча Порошенко с Волкером
Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
2 сентября, 23:00 Політична помста: проти України відкрили "другий фронт" на телеканалах
Мустафа Найєм
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Жена Тигипко даст 5 миллионов на интернет-магазин одежды
 2 апреля 2013 , 21:45 5
Оппозиция оспорила в суде решение ЦИК
 6 ноября 2012 , 21:10 0
Как Динамо с Гусевым-капитаном сыграло матч с победителями Кубка героев АТО
 11 ноября 2017 , 23:20
Презентовали 2019 BMW X5: официальная информация, характеристики, цены и фото модели
 7 июня , 14:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук