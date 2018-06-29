Франция обвиняет российский телеканал в распространении недостоверной информации о Сирии

Во Франции Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) вынес предупреждение Французскому отделению государственной телекомпании России за сюжет о Сирии.

Об этом говорится в заявлении Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA).

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В заявлении указано, что в сюжете "Имитация атак", который вышел в эфир RT France 13 апреля, сирийским гражданским приписали слова о возможной химической атаке в сирийском регионе Восточная Гута, которых они на самом деле не говорили.

CSA указали о необъективном анализе ситуации и о том, что RT France не предоставил различные точки зрения.

В RT France заявили, что в сюжете произошла "техническая ошибка", из-за которой на свидетельства очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод". Также отметили, что ошибку уже устранили.