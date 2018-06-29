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Франція звинувачує російський телеканал у поширені недостовірної інформації щодо Сирії

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Франція звинувачує російський телеканал
Франція звинувачує російський телеканал / Фото з відкритих джерел

У Франції Вища рада з аудіовізуальних засобів (CSA) винесла попередження Французькому відділенню державної телекомпанії Росії за сюжет про Сирію.

Про це йдеться в заяві Conseil Superieur de l'Audiovisuel (CSA).

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У заяві зазначено, що в сюжеті "Імітація атак", який вийшов в ефір RT France 13 квітня, сирійським цивільним приписали слова про ймовірну хімічну атаку в сирійському регіоні Східна Гута, яких вони насправді не говорили. 

CSA вказали про необ’єктивний аналіз ситуації і про те, що RT France не надав різні точки зору.

У RT France заявили, що в сюжеті сталася "технічна помилка", через яку на свідоцтва очевидців було накладено "не відповідний оригінальному аудіоряду усний переклад". Також зазначили, що помилку вже усунули.

Теги: Новини Росії Новини Франції ЗМІ журналісти
Джерело: 24 Канал
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